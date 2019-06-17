بريطانيا تبحث إرسال قوات عسكرية إلى الخليج لحماية سفنها

2019/06/17 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس عقدت الحكومة البريطانية، الاثنين، اجتماعا طارئا لبحث التصعيد، عقب هجوم استهدف ناقلتي نفط في خليج عمان، الخميس الماضي، حملت لندن وواشنطن والرياض إيران المسؤولية عنه.وكشف وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، أمس الأحد، عن تقييم استخباراتي يقول بضلوع إيران “شبه المؤكد” في الهجوم.ويجتمع مسؤولون عسكريون وأمنيون اليوم في لجنة

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