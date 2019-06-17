2019/06/17 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة: يس عراق بعد اغلاق دام لاكثر من 20 عاما، اعيد افتتاح أكبر كنائس محافظة البصرة الا وهي كاتدرائية الكلدان التي تم تأسيسها قبل 112 عاما وصممت على الطراز القوطي من قبل فنانين ايطاليين.وعبر عدد من المهتمين في دوائر التراث وفنانو البصرة والكنيسة الكلدانية لاطلاق مبادرة لاكمال اعمال الرسومات الداخلية “الجدارية والفريسكو” التي كان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“بالصور”.. اعادة افتتاح اكبر كنيسة في البصرة عمرها اكثر من قرن) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“بالصور”.. اعادة افتتاح اكبر كنيسة في البصرة عمرها اكثر من قرن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).