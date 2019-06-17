الحكمة: هذه الجهات وقفت حجر عثرة أمام تولي عبطان أمانة بغداد

2019/06/17 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتهمت كتلة الحكمة النيابية، الاثنين، جهات سياسية لم تسمها بالوقوف حجر عثرة امام تولي عبطان امانة بغداد، مشيرا إلى أن تلك الجهات هي نفسها متورطة بسرقة اراضي الدولة وبيعها للمواطنين .وقال النائب عن الكتلة حسن فدعم في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الكتل السياسية الرافضة لتولي عبد الحسين عبطان منصب أمين بغداد لديها خشية من […]

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