منى العبيدي : العطلة التشريعية تبدأ في الثالث من تموز ..ولا بوادر لحد الان لتمديد الفصل التشريعي

2019/06/17 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى منى العبيدي ان ” العطلة التشريعية لمجلس النواب ستبدا يوم 3 من شهر تموز المقبل بانتهاء الفصل التشريعي الحالي”.وقالت العبيدي في تصريح لها :” ان الفترة من الاسبوع المقبل وحتى نهاية الشهر ، ستشهد 5 جلسات برلمانية نامل خلالها الانتهاء من تسمية مرشحي الوزارات المتبقية والتي تاخرت تسميتهم […]

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