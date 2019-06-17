2019/06/17 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس وجهت وزارة التربية، الاثنين، كافة المديريات العامة للتربية في المحافظات عدا اقليم كردستان بتفعيل دور لجنة اصدقاء البيئة والصحة المدرسية الخاصة في زراعة الاشجار والنباتات دائمة الخضرة للحد من ظاهرة التصحر.وذكر بيان للوزارة تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “المديرية العامة للتربية الرياضية والنشاط المدرسي اوعزت الى جميع مديريات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية توجّه بتفعيل “البيئة المدرسية” للحد من التصحر وكالة خطوة برس.

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