القبض على عصابة متورطة بقتل مواطن شرقي بغداد

2019/06/17 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، القبض على أفراد عصابة قتلوا مواطناً، شرقي العاصمة.

وقال بيان للمديرية تلقته، “العهد نيوز”، اليوم الاثنين، إن “مفارز مكتب

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