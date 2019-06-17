اسعار صرف الدولار اليوم ببورصة الكفاح

2019/06/17 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، اليوم الأثنين، استقراراً بسعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي.

وبلغ سعر السوق في بورصة الكفاح ببغداد 1201 دينار للدولار

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