المهندس يمنع سحب “كي كارد” من مقاتلي الحشد وفصل اي منتسب

2019/06/17 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قرر نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، الاثنين، بمنع سحب بطاقة ( الكي كارد ) من المقاتلين مهما كانت الاسباب، فيما أمر بعدم طرد او فصل اي مقاتل من اي تشكيل او وحدة.وذكرت هيئة الحشد الشعبي في صفحتها الموثقة على “فيسبوك” واطلعت عليه /المعلومة/، إن المهندس منع “سحب بطاقة ( الكي […]

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