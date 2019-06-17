قناة روسيا اليوم:القبض على المرطاني والجنابي والعبيدي في الدورة وسط بغداد

2019/06/17 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الخبير الأمني فاضل أبو رغيف لـRT انه تم اعتقال علي أحمد عبود العيساوي (أبو طيبة) وزيد معن خلف العبيدي، ومحمد علي خليل (أبو خطاب)، وسفيان احمد حسين (أبو أحمد)، وبرهان محسن علوان المسعودي (أبو إسحاق)، وتحسين علي الكرطاني، ودايم كريم الجنابي (أبو صهيب) ومحمود شاكر المفرجي (أبو عبد الهادي)، وليد طالب الجميلي (أبو حذيفة).

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