نائب عن سائرون يحذر الحكومة من رد جماهيري عارم بسبب الكهرباء

2019/06/17 | 10:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا النائب تحالف سائرون سلام الشمري، الاثنين، الحكومة إلى الاخذ بالمقترحات التي يقدمها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بخصوص تحسين الخدمات وخاصةو في مجال الكهرباء، محذرا اياها من “رد جماهيري عام”.وقال الشمري في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “سنين طويلة مرت على البلاد دون ان يلمس المواطن تحسن مكلحوظ بالطاقة الكهربائية رغم […]

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