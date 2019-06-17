2019/06/17 | 10:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحتضن ملعب امانة بغداد في تمام الساعة الخامسة من عصر اليوم الاثنين، لقاء صاحب الارض فريق امانة بغداد وضيفه القادم من الشمال فريق اربيل في افتتاح مباريات الجولة 32 من منافسات الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم .. بغداد واربيل يفتتحان مباريات الجولة 32 من الدوري الممتاز ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم .. بغداد واربيل يفتتحان مباريات الجولة 32 من الدوري الممتاز ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).