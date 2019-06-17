2019/06/17 | 10:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC قالت قناة المسيرة الناطقة بلسان حركة الحوثي اليمنية، إن الحركة شنت هجوما جديدا بطائرة مسيرة على مطار أبها بجنوب السعودية، ولم يصدر تأكيد لهذا الهجوم من السعودية.وشن الحوثيون عدة هجمات استهدفت مطار أبها منذ يوم الأربعاء عندما أدى هجوم صاروخي ضد نفس المطار إلى إصابة 26 شخصا.وقالت حركة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحوثيون يشنون هجوما جديدا على مطار ابها السعودي المركز الخبري الوطني.

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