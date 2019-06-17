2019/06/17 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدر فيلم الخيال العلمي الكوميدي الجديد “رجال ذوو سترات سوداء: كل العالم”(من إن بلاك: انترناشيونال) إيرادات السينما في أميركا الشمالية في مطلع الأسبوع، مسجلا 28.5 مليون دولار.والفيلم بطولة كريس هيمسوورث وتيسا طومسون وليام نيسون وإيما طومسون وريبكا فيرغسون، ومن إخراج إف.جراي جراي.وتراجع الجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة “الحياة السرية للحيوانات الأليفة” (ذا سيكرت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص من إن بلاك انترناشيونال يحتل الصدارة وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من إن بلاك انترناشيونال يحتل الصدارة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من إن بلاك انترناشيونال يحتل الصدارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).