حزبا طالباني وبارزاني يناقشان اليوم تشكيل الحكومة الجديدة للاقليم

2019/06/17 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يناقش الاتحاد الوطني الكردستاني مع الحزب الديمقراطي الكردستاني اليوم تشكيل الحكومة الجديدة للاقليم .وذكر موقع الاتحاد الوطني الكردستاني , ان الاتحاد الوطني يلتقي اليوم الاثنين في مدينة السليمانية، مع وفد من الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسرور بارزاني المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة للاقليم .واضاف: ” ان الاجتماع سيناقش خطوات تشكيل الحكومة الجديدة في اقليم […]

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