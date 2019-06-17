2019/06/17 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية مكافحة الاجرام في وزارة الداخلية عن القاء القبض على أفراد عصابة قامت بقتل مواطن شرقي بغداد.وذكر بيان للمديرية ” ان مفارز مكتب مكافحة إجرام الحبيبية إلقت القبض على أفراد عصابة ، وبعد التعمق معهم بالتحقيق اعترفوا صراحة بقيامهم بقتل احد المواطنين في منطقة الحبيبية “.واضاف ” ان مفارز مكتب مكافحة إجرام […]

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