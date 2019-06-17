بالفيديو.. مشاجرة داخل ردهات مستشفى الصدر في بغداد

2019/06/17 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، مقطع فيديو يظهر فيه مشاجرة داخل ردهات مستشفى الصدر في بغداد.وبحسب ما ذكره الناشطون ان "أمن المستشفى عجز عن السيطرة على الموقف".

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