بالصور.. تفاصيل عملية

2019/06/17 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الخبير الامني فاضل أبو رغيف، الاثنين، تفاصيل عملية "صيد الضباع" ضد قادة "داعش" في الدورة ببغداد، مبينا ان العملية اسفرت عن اعتقال ما يسمى والي التنظيم في ولاية الجنوب.ونقلت روسيا اليوم عن ابو رغيف قوله انه "تم تنفيذ عملية اطلق عليها صيد الضباع ضد قادة داعش في الدورة جنوبي بغداد، أسفرت عن اعتقال والي التنظيم في ولاية الجنوب وقيادات أخرى"، مبينا ان "ولاية الجنوب التابعة للتنظيم تمتد من منطقة الدورة جنوبي العاصمة إلى تسع محافظات عراقية في الجنوب، وتسمى بعروس الولايات".واضاف أن "أبرز المعتقلين هو علي أحمد عبود العيساوي (أبو طيبة) والي الجنوب الذي التحق قبل سنوات بالجيش الإسلامي، وشارك في الرتل الأفعواني الهارب من الفلوجة قبل ثلاث سنوات حيث أصيب حينها، ثم التحق بعد ذلك بولاية بغداد (لجنة الإشراف والمتابعة)، إلى أن تم تنصيبه خلفا لوالي الجنوب السابق أبو أحمد الجبوري".

وتابع أبو رغيف أن "أبو طيبة أسهم في افتتاح مضافات في أطراف وحزام بغداد، وأشرف على نصب العبوات في ناحية جرف الصخر".

وأشار إلى "اعتقال أمين عام الولاية زيد معن خلف العبيدي، وفني عام الولاية محمد علي خليل (أبو خطاب)، وناقل الولاية سفيان احمد حسين (أبو أحمد)، ومسؤول المضافة برهان محسن علوان المسعودي (أبو إسحاق)، والناقل العام تحسين علي الكرطاني، ومجهز عام الولاية دايم كريم الجنابي (أبو صهيب) والذي تبحث عنه السلطات منذ 8 سنوات، وآمر كتيبة الكرغول محمود شاكر المفرجي (أبو عبد الهادي)، وإداري عام الولاية وليد طالب الجميلي (أبو حذيفة)".

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