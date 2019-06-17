فلاح أمين الرهيمي - أمراض خطيرة تصيب الشباب

2019/06/17 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي أصابني مرض التهاب الأذن اليمنى ...راجعت أحد أطباء الأنف والأذن والحنجرة فوصف لي ستة إبر لمعالجة المرض ...ذهبت إلى محل أحد المضمدين لمعالجتي بحقن الإبر في كل يوم إبرة واحدة ...أجلس على كرسي أنتظر دوري في حقن الإبرة فأثار انتباهي أن أكثر الحضور من الشباب ينتظرون دورهم في حقن الإبر ...فدفعني فضولي ولإشغال وقتي إلى التحدث مع الكبار والشباب من المراجعين فتبين لي من خلال الاستفسار عن مرضهم وسبب مراج......

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