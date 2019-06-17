2019/06/17 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفتتح اليوم الأثنين وحدة انتاجية جديدة في حقل نفط غرب القرنة 1 بمحافظة البصرة.وجرى الافتتاح بحضور نيابي وحكومي لوحدة انتاجية {Iot} في حقل غرب القرنة 1 بطاقة انتاج 105 براميل يومياً.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إفتتاح وحدة إنتاجية جديدة في حقل غرب القرنة 1 وكالة صدى الاعلام للانباء.

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