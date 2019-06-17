2019/06/17 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، طقس صحو للأيام الأربعة المقبلة.وذكر بيان للهيئة , أن “طقس يوم غد الثلاثاء سيكون صحو في المناطق كافة فيما تسجل درجات الحرارة العظمى بمدينة بغداد 45 مْ، وفي محافظة البصرة 49 مْ”.وأضاف، ان “طقس الأربعاء المقبل سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية دون تغير في درجات الحرارة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص درجات الحرارة متقلبة في العراق ..



وتوقعات بانخفاض طارئ الأسبوع المقبل النعيم نيوز.

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