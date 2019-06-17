2019/06/17 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات في الأرجنتين والأوروغواي أنها تمكنت من إعادة التيار الكهربائي الى نحو 70 في المئة من مناطق البلدين بعد انقطاع شامل حرم 48 مليون شخصا من الكهرباء أمس الأحد.وأكد وزير الطاقة الأرجنتيني غوستافو لوبيتيغي إعادة التيار الكهربائي الى 77 في المئة من المشتركين، فيما أفادت شركة الكهرباء الرسمية في الأوروغواي المجاورة أن التيار

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انطفاء تام للكهرباء في الاورغواي والارجنتين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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