القبض على عصابة متورطة بقتل مواطن شرقي بغداد

2019/06/17 | 10:48

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بغداد:سومر نيوز

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، القبض على أفراد عصابة قتلوا مواطناً، شرقي العاصمة.

وقال بيان للمدير...

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