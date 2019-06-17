المهندس يمنع سحب “الكي كارد” من مقاتلي الحشد وفصل اي منتس

2019/06/17 | 10:48

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بغداد:سومر نيوز

قرر نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، الاثنين، بمنع سحب بطاقة ( الكي كارد ) من المقاتلين مه...

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