ليوث الرافدين في مواجهة صعبة امام اليابان بربع نهائي اسيا للصالات

2019/06/17 | 10:48

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بغداد:سومر نيوز

يواجه منتخب شباب العراق لكرة الصالات، نظيره الياباني في ربع نهائي كأس آسيا المقامة منافساتها في مدينة ت...

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