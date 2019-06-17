اميركا تدرس إرسال قوات للمنطقة بعد حادث الناقلات

2019/06/17 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت “سي إن إن” بأن الولايات المتحدة تناقش إمكانية إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط بعد حادث ناقلتي النفط الذي وقع يوم 13 حزيران في خليج عمان.ووفقا للقناة، قد يتم إرسال منظومة الدفاع الجوي “باتريوت” وعدة مقاتلات وسفن حربية إلى المنطقة، وأشارت إلى أنه حتى الآن لم تتخذ واشنطن قرارا محددا بشأن هذه […]

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