2019/06/17 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC وجهت وزارة التربية، الاثنين، بتفعيل دور لجنة اصدقاء البيئة والصحة المدرسية الخاصة بزراعة الاشجار والنباتات دائمة الخضرة للحد من ظاهرة التصحر.وقالت الوزارة في بيان تلقى “المركز الخبري الوطني NNC” نسخة منه إن “المديرية العامة للتربية الرياضية والنشاط المدرسي اوعزت الى جميع مديريات الوزارة في المحافظات بضرورة تفعيل عمل لجنة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفعيل “البيئة المدرسية” لمكافحة التصحر المركز الخبري الوطني.

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