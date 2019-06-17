2019/06/17 | 10:53

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القبض على اخطر خلية لداعش نفذت عمليات إرهابية بين بغداد وديالى

بغداد/...اعلنَ قائد شرطة ديالى اللواء فيصل كاظم العبادي ، الاثنين، عن الاطاحة بأخطر خلية لعصابات داعش الارهابية نفذت جرائمها بين العاصمة بغداد وديالى.

وقال العبادي في بيان انه "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة عن وجود خلية ارهابية وباعتراف احد الموقوفين في ديالى تم تشكيل فريق امني مختص من قبل الاستخبارات ومكافحة الارهاب بالتنسيق مع عمليات بغداد ومركز العمليات المشتركة في بغداد وتم استدراجهم عن طريق الموقوف بأخبارهم بجلب بعض المعدات من بغداد لأحدى المضافات في ناحية بهرز".

واضاف انه وعلى اثر ذلك "تم القاء القبض على الارهابي اثناء تسليمه المواد في مدينة بعقوبة وضبط بحوزته حقيبة تحمل نواظير ليلية ونهارية وشاحنات كهربائية وبدلالته تم الكشف عن جميع افراد مجموعتهم الارهابية وضبط حزام ناسف بحوزتهم ينوون تفجيره على المواطنين في بغداد".

واشار العبادي ان "احد افراد الخلية الارهابية هو ابن الارهابي الملقب ابو الطيب مسؤول الزراعة في مدينة الباغوز السورية".انتهى 1

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