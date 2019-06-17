روسيا: لن ننسى المساحيق البيضاء التي اتهمت بها امريكا العراق لغزوه

2019/06/17 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أن الادعاءات والمزاعم التي تحمل إيران مسؤولية الوضع المتوتر في بحر عمان لا يمكن التعويل عليها أو أخذها بعين الاعتبار.ونقلت وكالة سبوتنيك عن بيسكوف قوله في برنامج “موسكو كرملين بوتين” على قناة روسيا 1 اليوم: “تعلمنا أن نضبط تقييماتنا..ونحن نحث الجميع على ضبط النفس ووضع تقييم...

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