تقارير دولية: لا رحمة لطالبي اللجوء في أستراليا بعد فوز ائتلاف سكوت موريسون

2019/06/17 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت تقارير دولية، أن طالبي اللجوء إلى أستراليا مايزالون يواجهون ظروفا مروعة ولا رحمة لهم في رحلة بحثهم عن حماية دولية فعالة، بعد الفوز الانتخابي غير المتوقع لسكوت موريسون وائتلافه الحاكم في أستراليا.وذكرت التقارير أن السلطت الأسترالية احتجزت المئات من طالبي اللجوء في جزيرة مانوس التابعة لبابوا غينيا الجديدة في ظروف إنسانية مروعة، […]

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