شرطة ديالى: إلقاء القبض على 11 متهما بقضايا ارهابية وجنائية

2019/06/17 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على عدد من المطلوبين بقضايا “ارهابية”.

وقال الناطق الإعلامي باسم القيادة العقيد غالب العطية في بيان اطلع عليه “النور نيوز” نسخة منه ان “مفارز من قسم شرطة السلام والعبارة ومفارز من شعبة مكافحة اجرام مندلي وفوج طوارئ ديالى الاول تمكنت من القاء القبض على 11مطلوباً احدهم وفق المادة 4 ارهاب خلال اليومين الماضيين في مناطق متفرقة من المحافظة”.

وأضاف أنه “إرسالهم الى مراكز ألأحتجاز لعرضهم على القضاء”.

كما أكد أن “شرطة ديالى تواصل تنفيذ أوامر القبض بحق المطلوبين للحفاظ على المكتسبات التي حققتها القوات الأمنية في المحافظة”.

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