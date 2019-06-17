2019/06/17 | 10:58

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قائد شرطة ديالى يروي تفاصيل الإطاحة بأخطر خلية لداعش

بغداد -

كلمة

روى قائد شرطة ديالى اللواء

فيصل كاظم العبادي، يوم الاثنين، تفاصيل الاطاحة بأخطر خلية لداعش

نفذت جرائمها بين العاصمة بغداد وديالى.

وقال العبادي، في بيان إنه "بعد

ورود معلومات استخبارية دقيقة عن وجود خلية ارهابية وباعتراف احد

الموقوفين في ديالى تم تشكيل فريق امني مختص من قبل الاستخبارات

ومكافحة الارهاب بالتنسيق مع عمليات بغداد ومركز العمليات المشتركة

في بغداد".

وتابع: "وتم استدراجهم عن طريق

الموقوف بأخبارهم بجلب بعض المعدات من بغداد لأحدى المضافات في

ناحية بهرز"، لافتا إلى "إلقاء القبض على الارهابي اثناء تسليمه

المواد في مدينة بعقوبة وضبط بحوزته حقيبة تحمل نواظير ليلية

ونهارية وشاحنات كهربائية".

وبين، أنه "بدلالة المعتقل تم الكشف

عن جميع افراد مجموعتهم الارهابية وضبط بحوزتهم حزام ناسف ينوون

تفجيره على المواطنين في بغداد".

وأشار العبادي، إلى أن "من بين احد

افراد الخلية الارهابية هو ابن الارهابي الملقب ابو الطيب مسؤول

الزراعة في مدينة الباغوز السورية".

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