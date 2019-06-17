2019/06/17 | 10:58

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بالوثيقة: موعد العطلة الصيفية لكافة المحافظات عدا إقليم كردستان العراق

بغداد -

كلمة

اعلنت وزارة التربية، يوم الاثنين، موعد بدء العطلة الصيفية

للمحافظات كافة عدا اقليم كردستان العراق.

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