كردستان تعلن ضبط شحنة ’’هيروين’’ ضخمة قادمة من ايران وتؤكد حصول اشتباك مع مهربين

2019/06/17 | 10:58

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بغداد اليوم - اربيل

أعلنت مديرية مكافحة المخدرات في اربيل ، عن ضبط شحنة ضخمة من المخدرات قادمة من ايران المجاورة لإقليم كوردستان.

وبحسب مديرية مكافحة الارهاب التابعة لمديرية الأمن العامة (الآسايش) في اربيل ، فقد تم ضبط شحنة الهيروين قرب بلدة حاجي عمران الحدودية.

وقالت مديرية مكافحة المخدرات في بيان إن "الشحنة، التي يبلغ وزنها اكثر من 48 كيلوغراما، ضُبطت بناء على "معلومات مسبقة".

وأضاف أن "عملية المداهمة، التي قامت بها قوات الأمن، ادت الى نشوب اشتباكات مع تجار المخدرات في المنطقة".

ولم يذكر البيان ما إذا اسفرت العملية عن اعتقال متهمين.

بغداد اليوم - ديالى

اعلنَ قائدشرطة ديالى اللواء فيصل كاظم العبادي ، الاثنين 17 حزيران 2019، عن الاطاحة بأخطر خلية لعصابات داعش الارهابية نفذت جرائمها بين العاصمة بغداد وديالى.

وقال العبادي في بيان انه "بعد ورود معلومات

بغداد اليوم-بغداد

قال خبير أمني مقرب من الأجهزة الاستخبارية العراقية، إن العملية الأمنية ضد "داعش" في الدورة جنوبي بغداد أسفرت عن اعتقال والي التنظيم في "ولاية الجنوب" و8 قيادات أخرى.

وقال الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، إن &qu

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الاحد 16 حزيران 2019 ، ان فرق الدفاع المدني تمكنت من انقاذ عائلة بعد ان انهار سقف منزلهم في مدينة الصدر شرقي بغداد.

وقالت المديرية في بيان، إن "ابطال الدفاع المدني من مركز دفاع مدني الحب

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