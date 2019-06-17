2019/06/17 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق أكد تحالف “#سائرون” الذي يقوده زعيم #التيار_الصدري #مقتدى_الصدر، اليوم الاثنين، سقوط حكومة #عادل_عبدالمهدي خلال شهر الأسابيع المقبلة، مع لهيب فصل #الصيف، فيما كشف الأسباب.قيادي في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف الصدر: تظاهرات قريبة لاسقاط حكومة عبدالمهدي) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف الصدر: تظاهرات قريبة لاسقاط حكومة عبدالمهدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).