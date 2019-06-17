2019/06/17 | 10:59

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حماس تدعو الفلسطينيين للإضراب الشامل يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل

الاثنين

17

حزيران

2019 :

10:56 am

11

دعا عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية ، ابناء الشعب

الفلسطيني للإضراب الشامل يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل ، وذلك

تزامنا مع انطلاق مؤتمر البحرين التصفوي ورفضا لمخرجاته

وقراراته.وأضاف الحية في تصريح انه يدعو ايضا الفلسطينيين في الخارج

والشتات ومن كل المستويات للقيام بفعاليات شعبية ونخبوية ومؤسساتية

والانخراط فيها بقوة للتعبير عن رفض مؤتمر البحرين ورفض التطبيع مع

العدو ولمواجهة صفقة القرن وأي خطوات تُمهد لتنفيذها”.

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