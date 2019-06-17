زلزال يضرب منطقة في كردستان

2019/06/17 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلنت المديرية العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاثنين، ان زلزالا ضرب فجر اليوم قضاء كوية بلغت قوته 3.1 درجة على مقياس ريختر.وقالت المديرية في بيان لها، ان “الزلزال ضرب مدينة كوية في الساعة 5:44 فجراً بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر وبعمق 8 كلم وعلى بعد 22 كلم عن مركز […]

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