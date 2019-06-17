2019/06/17 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب، اليوم الاثنين، انطلاق أعمال مشروع إنشاء محطة الرسالة الثانوية التحويلية الجديدة {33 / 11 ك.ف} في مدينة العمارة.وقال مدير فرع توزيع كهرباء ميسان احد تشكيلات الشركة، جاسم راضي بريدي في بيان تلقته وكاله صدى نسخة منه، إنه “بمتابعة من قبل مدير عام توزيع كهرباء الجنوب، نشأت كاظم ياسين، باشرت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انطلاق أعمال مشروع إنشاء محطة الرسالة الثانوية الجديدة بالعمارة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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