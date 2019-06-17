اخماد العديد من الحرائق في بساتين وحقول للحنطة في عدد من المحافظات خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية

2019/06/17 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اخمدت فرق الدفاع المدني العديد من الحرائق في بساتين وحقول للحنطة في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية “.وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني : ” ان فرق الدفاع المدني في كركوك اخمدت حريقا شب بمحصول الحنطة بقرية بشير في ناحية تازة بمساحة تقدر بـ ( ٥٠ ) دونما ، حيث تم تطويق […]

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