English | كوردى

ايران: انتاجنا من اليورانيوم المخصب سيرتفع الى ٣٠٠ طن


ايران: انتاجنا من اليورانيوم المخصب سيرتفع الى ٣٠٠ طن
2019/06/17 | 11:03
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-     يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران: انتاجنا من اليورانيوم المخصب سيرتفع الى ٣٠٠ طن) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران: انتاجنا من اليورانيوم المخصب سيرتفع الى ٣٠٠ طن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).

كامل التفاصيل في: المعلومة ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا