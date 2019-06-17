2019/06/17 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش مجلس القضاء الاعلى تداعيات قرار رئيس المحكمة الاتحادية الصادر في 21 /5 /2019 في الدعوى المرقمة (38 /اتحادية /2019) وحالة الفراغ الدستوري التي اوجدها بالغاء المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية رقم (30) لسنة2005 الخاصة باختصاص مجلس القضاء الاعلى في ترشيح رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية الأمر الذي ادى الى عدم وجود نص دستوري او...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس القضاء الاعلى يعيد العمل بقانون بريمر بسبب مدحت المحمود) نشر أولاً على موقع (صحيفة العراق الالكترونية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس القضاء الاعلى يعيد العمل بقانون بريمر بسبب مدحت المحمود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صحيفة العراق الالكترونية).