2019/06/17 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت أمانة بغداد، الاثنين، عن إطلاق عدد من الحملات لازالة التجاوزات في عدة مناطق ‏بالعاصمة.‏ وذكرت الأمانة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “بلدية الاعظمية بعدة حملات في ‏عدد من الشوارع منها شارع سهام وأبو طالب والضباط وغيرها من القواطع البلدية”.‏ وأضافت أن “بلدية الكرادة قامت بدورها بحملة ليلية ازالت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد تعلن إطلاق حملات لإزالة التجاوزات وكالة خطوة برس.

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