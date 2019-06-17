الحيكم يهاتف نظيره الصباح ويبحث معه العلاقات العراقية الكويتية

2019/06/17 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أجرى وزير الخارجيَّة محمد علي الحكيم اتصالاً هاتفيّاً مع نظيره الكويتيِّ الشيخ صباح الخالد.

وقال بيان للوزارة تلقته، العهد نيوز، اليوم الاثنين، ان "الجانبان

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