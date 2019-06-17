قوات تركيا تحت النار مجدداً.. لا

2019/06/17 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرّت أيام "الهدنة" الأولى بشكل غير مسبوق على منطقة خفض التصعيد في إدلب ومحيطها، فقد تعرّضت نقطتا مراقبة تركيتان لهجومين متتاليين، وسط قصف متبادل على

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