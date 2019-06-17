الوطني والديمقراطي يناقشان تشكيل حكومة كردستان

2019/06/17 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع، اليوم الاثنين، بأن وفداً وفدا من الحزب الديمقراطي الكردستاني سيزور الاتحاد الوطني في مدينة السليمانية اليوم.وقال المصدر ان “من المقرر ان يستقبل الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الاثنين في مدينة السليمانية، وفدا من الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسرور بارزاني المرشح المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة”.واضاف المصدر ان “الاجتماع سيناقش خطوات تشكيل الحكومة الجديدة في

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