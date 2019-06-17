إدارة الطلبة تسمي علي هادي مدرباً

2019/06/17 | 11:08

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(المستقلة) … أعلن نادي الطلبة، اليوم الاثنين، تسمية “علي هادي” مدرباً لفريق الكرة خلفاً للمستقيل ثائر احمد.وقال النادي في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، إن “الهيئة الادارية لنادي الطلبة، تقدم شكرها وتقديرها للكادر التدريبي للفريق الطلابي ثائر احمد ومهدي كاظم وفوزي عبد السادة لما قدموه بالفترة السابقة”

واوضح أن “الادارة قررت اناطة المهمة للكابتن علي هادي ويساعده كل من حمزة هادي مدربا مساعدا وعباس لعيبي مدربا للياقة البدنية وعماد هاشم مدربا لحراس المرمى”.

وبين “الانيق”، ان “قرار تسمية الجهاز الفني الجديد لما تبقى من الموسم الحالي وإعداد فريق للموسم الكروي المقبل”.

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