تفاصيل الاطاحة بخلية إرهابية خطيرة نفذت جرائمها في بغداد وديالى

2019/06/17 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روى قائد شرطة ديالى اللواء فيصل كاظم العبادي، الاثنين، تفاصيل الاطاحة بأخطر خلية لعصابات داعش الارهابية نفذت جرائمها بين العاصمة بغداد وديالى.

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