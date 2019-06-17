غوغل تطلق تحديثات إلكترونية تنقذ آلاف الأرواح

2019/06/17 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسعى "غوغل" لإضافة بعض الميزات إلى تطبيق Google Maps، ستساهم في إنقاذ أرواح السائقين والمسافرين على الطرقات.

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