ايران: انتاجنا من اليورانيوم المخصب سيرتفع الى ٣٠٠ كيلو

2019/06/17 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت إيران، الاثنين، أن انتاجها من اليورانيوم المخصب سيرتفع الى 300 كيلو، مشيرا إلى أنه سيتزايد الى اكثر من ذلك بموجب التطورات في المواقف.وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي في مؤتمر صحفي حول خفض التزامات إيران في الإتفاق النووي وتابعته /المعلومة/، إن “دخول ايران المرحلة الثانية لخفض التزاماتها في الاتفاق […]

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