2019/06/17 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعادة افتتاح أكبر كنائس محافظة البصرة بعد إغلاق دام لأكثر من 20 عاماً، ألا وهي كاتدرائية الكلدان التي تم تأسيسها قبل 112 عاماً وصممت على الطراز القوطي من قبل فنانين إيطاليين.وعبر عدد من المهتمين في دوائر التراث وفنانو البصرة والكنيسة الكلدانية لإطلاق مبادرة إكمال أعمال الرسومات الداخلية “الجدارية والفريسكو” التي كان يجب أن تكتمل …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور ..



إعادة افتتاح أكبر كنائس البصرة عمرها أكثر من قرن النعيم نيوز.

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