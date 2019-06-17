وزير الخارجية ونظيره الكويتي يبحثان مستجدات المنطقة ومحاولة تهدئتها

2019/06/17 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى وزير الخارجيَّة محمد علي الحكيم اتصالاً هاتفيّاً مع نظيره الكويتيِّ صباح الخالد بحثا خلاله العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وسُبُل الارتقاء بها إلى ما يُلبِّي طموح الشعبين.وذكر بيان للخارجية العراقية ان الوزيرية “تباحثا أيضاً مُجمَل مُستجدّات الأوضاع في المنطقة، ومحاولة تهدئتها بما يصبُّ في صالح استقرار الجميع”.واتفق الوزيران على استمرار التشاور في المرحلة القادمة، والتنسيق

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